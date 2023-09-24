В Лаишевском районе открылась новая точка плетения маскировочных сетей для нужд СВО

В селе Атабаево Лаишевского района Татарстана открылась новая точка по плетению маскировочных сетей. Она стала 15-й по счету.

«Пункты плетения масксетей работают в 12 сельских поселениях, а точка стала 15-й. Так как в деревне Орел плетут и в школе, и в Доме культуры, а в селе Столбище — в школе, Доме культуры и храме», — рассказала руководитель общественного движения «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Пункты плетения сетей посещают бойцы, которые находятся в краткосрочноим отпуске. Так, мастериц села Нармонка посетил боец-односельчанин, который передал им большое спасибо и низкий поклон.

Еще один боец побывал в пункте плетения, который находится в Александровском сельском клубе. Он поблагодарил за маскировочные сети, которые защищают бойцов, военную технику и другие объекты. Помимо этого, военный вручил благодарность от военнослужащих Войсковой части 55353.

«Бойцам крайне важна поддержка в тылу, эта помощь, которую можно прочувствовать. Это придаёт им силы и поднимает боевой дух», — говорят мастерицы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прихожанки церкви в Лаишевском районе начали шить маскировочные сети и костюмы.