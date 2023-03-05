Прихожанки церкви в Лаишевском районе начали шить маскировочные сети и костюмы

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

В селе Столбище Лаишевского района Татарстана прихожанки местной Церкви Казанских святителей организовали пункт гуманитарной помощи военнослужащим. Координирует эту работу руководитель общественного движения «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

«Плести сначала начали в храме, и разошлось по всему району. В Столбищах три пункта плетения — церковь, Дом культуры и школа. Сначала плели из подручных средств, из тюлей. Сейчас закупаем специальную ткань. Ну и уже много чего делаем помимо сетей», — рассказала собеседница агентства.

Женщины также занимаются пошивом маскировочных костюмов, толстовок и балаклав. Помимо этого, прихожане изготавливают окопные свечи. Работа проводится по запросу бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

К прихожанкам присоединились неравнодушные жители, предприниматели и администрация района. Причем плетут сети не только прихожане церкви, вместе с ними работают и мусульмане. «В этой работе религия не важна. Главное, помощь. Иногда бывает две смены. Приходят каждый день как на работу. Но людей все равно очень не хватает», — говорит мастерица.

Лаишевский район изготовил 265 маскировочных сетей. «Размер в основном 3*6, либо по запросу ребят. Отправка производится еженедельно», — добавила Марина Порфирьева.