В Лаишевском районе назначили нового руководителя местного ОМВД

МВД по РТ

Как стало известно «Татар-информу», отдел МВД России по Лаишевскому району возглавил полковник полиции Радиф Багавиев.

Радиф Завдатович родился в деревне Ташкичу Арского района в 1972 году. В 1999 и 2003 годах он окончил Казанский юридический институт МВД РФ по специальностям правоохранительная деятельность и юриспруденция. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году.

С 2009 года возглавлял отдел милиции, а позже полиции «Азино-2», в 2012 году его назначили начальником ОП «Гвардейский», в 2018 – отдела полиции «Танкодром». С сентября 2022 года он руководил ОМВД России по Актанышскому району.

Награжден наградами МВД России: нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в службе» 3,2,1 степени, медалью «За безупречную службу в МВД».