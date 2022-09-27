Замминистра внутренних дел по РТ представил нового начальника полиции Актанышского района

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Актанышскому району нового начальника – полковника полиции Радифа Багавиева.

Фото: МВД по РТ

Как отметил Завгороднев, Багдиев зарекомендовал себя как грамотный руководитель с богатым оперативным опытом. Новому начальнику полиции пожелали успехов на новом месте. В свою очередь, Радиф Багдиев поблагодарил руководство МВД РТ за оказанное доверие.

Радиф Завдатович родился в деревне Ташкичу Арского района в 1972 году. В 1999 и 2003 годах он окончил Казанский юридический институт МВД РФ по специальностям правоохранительная деятельность и юриспруденция. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году.

Фото: МВД по РТ

С 2009 года возглавлял отдел милиции, а позже полиции «Азино-2», в 2012 году его назначили начальником ОП «Гвардейский», в 2018 – отдела полиции «Танкодром». Награжден наградами МВД России: нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в службе» 3,2,1 степени, медалью «За безупречную службу в МВД».

Также имеет награды МВД по РТ: нагрудный знак «Почетный сотрудник криминальной милиции», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД по РТ». Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.