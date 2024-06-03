В Лаишевском районе назначили нового прокурора

Прокурором Лаишевского района РТ назначен советник юстиции Антон Васютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре РТ, которое прошло в формате видеоконференции, глава ведомства Альберт Суяргулов представил вновь назначенного руководителя коллективу.

Отмечается, что ранее занимавший пост прокурора Лаишевского района Глеб Тимофеев вышел в отставку по выслуге лет.