Генпрокурор РФ назначил нового прокурора Лаишевского района РТ

По приказу Генпрокурора России, новым прокурором Лаишевского района Татарстана назначен старший советник юстиции Глеб Тимофеев. Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районного надзорного ведомства. Ранее занимавший эту должность Юрий Марасов возглавил Джанкойскую межрайонную прокуратуру Крыма.

Фото: прокуратура РТ

Глеб Валерьевич родился в 1983 году в Казани, в 2005 году он окончил КГУ им. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». В этом же году он начал служить в прокуратуре старшим следователем Зеленодольской городской прокуратуры.

В разные годы Тимофеев занимал должности зампрокурора Высокогорского района и Верхнеуслонского района РТ, а также Советского района Казани. До нового назначения он служил прокурором Спасского района республики.

Награжден ведомственными знаками отличия «За верность закону» II и III степеней. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.