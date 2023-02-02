В Лаишевском районе начнется очистка зарастающего и высыхающего озера в деревне Тангачи

В Рождественском сельском поселении Лаишевского района Татарстана в 2023 году начнется работа по ограждению водозаборов, также планируется поставить вопрос об очистке зарастающего и высыхающего озера в деревне Тангачи. Планами на этот год на сходе граждан поделился глава поселения Сергей Гуцу.

В Рождественском сельском поселении подвели итоги работы, проделанной в прошлом году, и поставили задачи на 2023-й.

В состав сельского поселения входят четыре населённых пункта: село Рождествено, село Сингели, деревня Дятлово и деревня Тангачи.

В отчётном докладе Сергей Гуцу отметил, что в 2022 году по программе самообложения отремонтировали улично-дорожные сети в деревне Дятлово по улице Молодежная, сделали забор на прибрежной полосе в селе Рождествено, установили 89 уличных фонарей в деревне Тангачи.

Кроме этого, благоустроили территорию памятника участникам Великой Отечественной войны в деревне Тангачи и спилили аварийные деревья.

По программе капитального ремонта заменили кровли многоквартирных домов №6 и 8 по улице Юности.

В Татарско-Сараловском сельском поселении Лаишевского района также подвели итоги работы за прошлый год и поставили задачи на 2023-й. С основным докладом выступил глава поселения Альберт Садыков.

По программе самообложения граждан в 2022 году в селе Татарские Саралы защебенили 387 метров дороги по улице Куйбышева и установили 15 фонарей, в селе Русские Саралы обрудовали 40 светильников и приобрели евроконтейнеры. Кроме этого, проведен ямочный ремонт подъездной и центральной дороги.

Альберт Садыков отметил, что в прошлом году была проделана большая работа по благоустройству территории поселения: ликвидированы две несанкционированные свалки, прошли субботники по уборке территории вокруг мусорных площадок.

В 2023 году планируется продолжить работу по благоустройству дорог и заменить светильники уличного освещения в Татарско-Сараловском поселении, а в селе Татарские Саралы провести высокоскоростной интернет.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации Лаишевского района, сходы граждан пройдут во всех 24 поселениях. В первую очередь такие встречи помогают определить, какие проблемы волнуют сельчан.

Как проходят собрания с жителями — читайте в материале «Татар-информа».