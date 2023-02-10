В лаишевской деревне Травкино оборудуют детскую площадку и уличное освещение

В этом году в деревне Травкино Лаишевского района появится детская площадка, продолжится замена фонарей уличного освещения, будут построены контейнерные площадки. В Кирбинском сельском поселении подвели итоги работы, проделанной за прошлый год, и определили цели на 2023-й.

На сессии присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. В отчетном докладе глава поселения Рамель Зинятуллин отметил, что в 2022 году за счет средств республиканской программы в сельской школе выполнен капитальный ремонт.

Кроме этого, были отремонтированы дороги по улицам Татарстан, Горького, Пионерской, Ленина, Молодежной.

Благодаря программе самообложения защебенили дороги в селе Кирби по улицам Юности, Ильфара Билалова, Отрадной, Гвардейской и в деревне Травкино по улице Озерной. В поселении заменили и установили 26 фонарей уличного освещения.

Как отметил глава района Ильдус Зарипов в разговоре с «Татар-информом», в этом году проделана огромная работа по реализации программы самообложения граждан.

«Программа самообложения граждан позволяет жителям самим выбрать, на какие первоочередные задачи направить средства. Каждый может внести свой вклад, позаботиться о своем селе и получить хорошую поддержку государства. Конечно же, мы слышим слова благодарности. Наши жители с большим желанием и пониманием участвуют в этой программе», — подчеркнул собеседник агентства.

Подробнее о том, как проходят сходы граждан в Татарстане, можно прочитать в материале «Татар-информа».