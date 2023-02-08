В лаишевской деревне Орел построят ливневку, контейнерные площадки и дорогу

В этом году в Лаишевском районе построят ливневку, контейнерные площадки и заасфальтируют дорогу по улице Пионерская в деревне Орел, а в поселке Соколовка планируется установить звуковое устройство для подачи сигналов при угрозе возникновения ЧС. В Орловском сельском поселении на сходе граждан подвели итоги работы за прошлый год и определили планы на 2023-й. По традиции мероприятие было украшено выступлениями местных талантливых артистов.

В отчетном докладе глава поселения Валентина Фетилина отметила, что в 2022 году в целях благоустройства территории поселения был установлен остановочный павильон в деревне Орёл на улице Строительная. В этом же населенном пункте для обеспечения водой населения была запущена четвертая скважина.

Кроме водяной скважины, были поставлены на кадастровый учет и оформлены в муниципальную собственность площадки ТБО, часть дороги ул. Строительная, водяные системы поселка Троицкий и деревни Чистое озеро.

Заменено 18 светильников на энергосберегающие на территории всех 4 населенных пунктов, входящих в состав поселения, – это поселки Соколовка и Троицкий, деревни Орел и Чистое озеро. Ежегодно проводятся противопаводковые мероприятия, очищаются русла реки и водоотводящие трубы. Проведена выемка пяти аварийных деревьев на территории поселка Троицкий.

«На протяжении всего прошлого года проводились субботники. Установили две новые контейнерные площадки в деревнях Чистое озеро и Орёл», — сообщила о проделанной за год работе глава.

По линии благоустройства в этом году также планируется продолжить работу по замене светильников на энергосберегающие.

«Ильдус Фатихович, прошу включить нас в программу по установке уличного освещения. Территории активно осваиваются, а вновь образованные улицы остаются без уличного освещения, или они установлены, минуя приборы учета электричества, за что в итоге затрачиваются большие суммы на оплату электричества потребляемого безучетными светильниками», — обратилась Валентина Фетилина к главе района Ильдусу Зарипову.

По программе самообложения запланировано строительство ограждения многоквартирных жилых домов №7, 10 и 11 по ул. Строительная в Орле, в поселке Троицкий начнется бурение второй водяной скважины для решения вопроса нехватки воды в жаркое летнее время.

«Мне хочется поблагодарить всех жителей за сознательность. Самообложение позволяет нам решить часть проблем для улучшения жизни населения», — поблагодарила сельчан глава поселения.

В поселении будет продолжена инвентаризация земельных участков и объектов капитального строительства и оказание помощи населению в оформлении ранее учтенных объектов недвижимости.

Как и многие поселения в республике, Орловское также сталкивается с большим количеством мусора. В 2022 году в деревне Чистое озеро ликвидировали несанкционированные свалки. Причиной тому сами жители, уверена глава поселения.

«Хочется внимание жителей обратить на складирование мусора. Жители часто вывозят крупногабаритный мусор в лес или складируют у контейнерных площадок, а администрация тратит бюджетные деньги, содержит работника по уборке территории контейнерных площадок. Вынуждена ликвидировать несанкционированные свалки мусора в окрестностях населенных пунктов. Одни свалки убираем, другие появляются взамен. Хотим мы или нет, но убирать крупногабаритный мусор и транспортировать должны граждане, владельцы разрушенных сараев, вырубленных кустарников, строительного мусора и т.д. Они автоматически забирают у нашего общего бюджета деньги на уборку этих свалок. А это значит, что не хватит средств на содержание и ремонт дорог, на освещение улиц», — заключила Валентина Фетилина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Сокурах Лаишевского района планируется построить школу и два детских сада.