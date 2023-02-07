В Сокурах Лаишевского района планируется построить школу и два детских сада

Коттеджный поселок «Новые Сокуры» передает администрации Лаишевского района Татарстана земельный участок площадью 5,98 гектара под строительство школы на 1244 места и детского сада на 360 мест, а также все необходимые технические требования ресурсоснабжающих организаций. Об этом на сходе граждан в Сокуровском сельском поселении доложил его глава Руслан Газизуллин.

Спикер уточнил, что строительство детсада запланировано на 2024 год, а для школы пока готовится документация. Также в поселении появится новый коммерческий детский сад на 150 мест. Фундамент заложат этой весной, а сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года.

По словам главы, плюсы и минусы, существующие в жизни поселения, связаны с его близостью к Казани. В последние годы Сокуры мощно застраиваются, остро встает вопрос наличия мест в детских садах и школах.

Школу на 264 места на сегодняшний день посещают 525 учеников, буквально за последние пять лет количество обучающихся резко увеличилось.

«Мы вынуждены были перейти на двухсменный режим работы, и это уже нас не устраивает, так как каждый день приходят новые ученики, а мы не можем родителям отказать в принятии их детей в школу», — заметил глава поселения.

Та же ситуация и с детскими садами. В 2015 году в связи с запуском нового дошкольного учреждения произошло увеличение групп с трех до шести, количество детей, посещающих детсад, увеличилось с 140 до 176. И в это же время сразу же опять образовалась очередь, которая на сегодняшний день, согласно официальным данным, достигла 245 детей.

К этому числу можно смело добавить еще не менее 100 детей, в том числе из близлежащих сел и деревень, а также из коттеджных поселков, а их в округе более десяти. Ни в одном из них нет ни детского сада, ни школы (даже начальной). В связи с этим и возникает острая необходимость в строительстве нового детского сада как минимум на 360 мест и новой школы на 1240 мест.

«С одной стороны, радоваться надо, много детей, новые рабочие места учителям и обслуживающему персоналу, школа и детский сад живут, а значит, и село развивается и процветает. С другой стороны, неудобства для родителей и детей, вторая смена, плюс ко всему организация подвоза детей с восьми деревень. Я думаю, что это проблема не только Сокуровского поселения, а как минимум всего пригорода», — заметил глава поселения Руслан Газизуллин.

Новая школа и детский сад также необходимы в связи с началом застройки территории, предоставленной многодетным семьям из Казани. На территории Сокуров в коттеджном поселке «Новые Сокуры» выделено более 2,8 тыс. участков. Примерная расчетная численность населения составит 14 тыс. человек, а число детей достигнет 7 тыс.

Сегодня в Сокуровском сельском поселении проживают 3115 человек, включая 746 детей.

«Конечно, при этих коттеджных поселках запланированы школы, детские садики. Однако основную нагрузку в ближайшие годы придется принимать нашим двум учреждениям: школе на 264 места, которую посещают 525 детей, и детсаду на 140 мест, который посещают 176 и стоят в очереди 245 детей, пока построятся запланированные учреждения», — пояснил глава поселения.

Руслан Газизуллин также доложил, что в отчетном году в селе Сокуры по улицам Новая, Школьная, Березовая и Дачная проведен ямочный ремонт дорог. На улице Кул Гали построили детскую площадку, на улице Достоевского установили 51 светильник. В рамках программы самообложения на улицах Дорожная, Анатолия Белозёрцева, Горная, Музейная, Мусы Джалиля построили шесть новых площадок сбора ТКО.

В 2023-м в Сокурах заасфальтируют дороги возле школы и оборудуют стоянку для машин. Также в планах продолжить реконструкцию водопроводных сетей и установить пожарные гидранты.

В собрании также приняли участие уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. До начала мероприятия они осмотрели выставку, где была представлена продукция сокуровских предпринимателей, наработки образовательных, культурных, спортивных учреждений поселения.

На территории поселения находятся и работают организации разного направления деятельности, такие как Сокуровская средняя школа имени Г. Р. Державина, Сокуровский детский сад «Ромашка», сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почтовое отделение, промышленный парк «Сокуры» и 16 его резидентов, а также 30 индивидуальных предпринимателей.