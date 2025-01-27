В Усадах поздравили блокадницу, пережившую 872 дня осады Ленинграда

В день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова и глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов навестили 90-летнюю Валентину Дурееву, жительницу села Усады, пережившую 872 дня осады.

Валентина Александровна родилась в 1934 году в Ленинграде, потеряла восемь родных во время блокады, включая отца, который умер от голода в 1941 году. После гибели матери в 1942 году ее эвакуировали через Дорогу жизни на Ладожском озере в Костромскую область.

Гости вручили блокаднице цветы и памятные подарки, поблагодарив за стойкость. «Ваша жизнь – пример мужества не только для Татарстана, но и для всей России. Мы обязаны передавать эту историю молодежи», – сказала Татьяна Ларионова, отметив вклад Дуреевой в воспитание детей.

Ильдус Зарипов подчеркнул, что такие встречи – «мост между героическим прошлым и настоящим». «В Год защитника Отечества особенно важно вспомнить тех, кто сохранил наш мир ценой невероятных испытаний», – добавил он.

Валентина Александровна, несмотря на возраст, поделилась воспоминаниями. «Когда умерла мама, нас с братом отправили в детдом. Помню, как на Ладоге лед трещал под колесами грузовиков… А потом был Норильск, Камчатка – вся жизнь посвящена детям», – заметила она.

После войны Дуреева вернулась в Ленинград, окончила педагогическое училище и 22 года работала воспитателем в Нижнекамске. Ее труд отмечен медалью «За доблестный труд» (2016) и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Даже сегодня она готова делиться опытом с молодыми педагогами.

Валентина Дуреева также рассказала, что в 72 года начала писать стихи.

Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, унесла жизни сотен тысяч людей (по разным оценкам, от более чем 600 тыс. до 1,5 млн человек).

В память о погибших в Санкт-Петербурге издана 35-томная Книга памяти, куда внесены имена свыше 629 тыс. жертв.