В Лаишево появилось масштабное граффити в честь Дня России

При въезде в город Лаишево, на центральной улице появилось масштабное граффити с изображением российского триколора, Камского моря и надписью «Лаишево — город курорт». Создание рисунка приурочено ко Дню России. Инициаторы акции — «Молодая гвардия» Республики Татарстан.

По словам руководителя казанского местного отделения «Молодой Гвардии» Владислава Тарасова, данная акция федерального масштаба, она проводится под названием «Россия начинается именно здесь».

«Мы изобразили город Лаишево и его известное Камское море. И дали название «„Лаишево — город курорт“. Наша общая задача — рассказать, чем славятся те или иные города нашей республики и страны. Мы, как молодежное крыло партии, не могли не присоединиться к акции», — отметил он.

В акции также приняла участие руководитель Лаишевского местного отделения МГЕР Ирина Голованова и группа активистов. Голованова отметила, что Лаишево — это самый молодежнй город в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Апастово развернули гигантский флаг-триколор в честь Дня России.