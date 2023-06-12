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В Лаишево появилось масштабное граффити в честь Дня России
При въезде в город Лаишево, на центральной улице появилось масштабное граффити с изображением российского триколора, Камского моря и надписью «Лаишево — город курорт». Создание рисунка приурочено ко Дню России. Инициаторы акции — «Молодая гвардия» Республики Татарстан.
По словам руководителя казанского местного отделения «Молодой Гвардии» Владислава Тарасова, данная акция федерального масштаба, она проводится под названием «Россия начинается именно здесь».
«Мы изобразили город Лаишево и его известное Камское море. И дали название «„Лаишево — город курорт“. Наша общая задача — рассказать, чем славятся те или иные города нашей республики и страны. Мы, как молодежное крыло партии, не могли не присоединиться к акции», — отметил он.
В акции также приняла участие руководитель Лаишевского местного отделения МГЕР Ирина Голованова и группа активистов. Голованова отметила, что Лаишево — это самый молодежнй город в Татарстане.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Апастово развернули гигантский флаг-триколор в честь Дня России.
Фотографии предоставлены региональным штабом МГЕР
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