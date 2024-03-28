В Лаишево началось строительство второго соципотечного дома с индивидуальным отоплением

В Лаишево, в микрорайоне «Сайдашева-Юбилейная», начато строительство второго 96-квартирного дома с индивидуальным отоплением. Трехподъездная десятиэтажная новостройка будет предназначена для участников жилищных программ Госжилфонда, за счет средств инвестиций которого на объекте ведутся работы.

Из десяти этажей восемь будут жилыми. Общая проектная площадь квартир в доме составит 4,7 тыс. кв.м. Все квартиры (из них: 48 – однокомнатных, 24 – двухкомнатных и 24 – трехкомнатных) будут полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Аналогичные характеристики имеет и строящийся по соседству дом, также рассчитанный на 96 квартир, сообщили в Госжилфонде. Техническая готовность объекта составляет 12%, на объекте ведется монтаж фундаментных блоков третьей блок-секции, а также подготовка армированного пояса первого этажа первого и вторых блок-секций.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м. План по вводу жилья на текущий год выполнен на 33,3%. С начала года Госжилфонд при Раисе РТ сдал в эксплуатацию 13 домов общей площадью 43,6 тыс. кв.м, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Квартиры в них получат 775 семей.

В 2023 году Госжилфонд построил по всей республике 64 дома общей площадью 160,7 тыс. квадратных метров и обеспечил комфортным жильем 2966 татарстанских семей. Строительство домов позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан. Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.