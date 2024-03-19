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План по вводу соципотечного жилья на 2024 год в Татарстане выполнен на 27%
В Татарстане план по вводу жилья, строящегося по социальной ипотеке, на 2024 год выполнен уже почти на треть – на 27%. С начала года Госжилфонд при Раисе РТ сдал в эксплуатацию 13 домов общей площадью 43,6 тыс. кв.м. Квартиры в них получат 775 семей. Всего в 2024 году Госжилфонд планирует построить в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м. Основные локации строительства находятся в крупных городах и районных центрах республики.
В жилом районе «Салават Купере» Казани возводятся 9 многоквартирных домов на 1439 квартир. Шесть домов на 880 квартир планируется достроить в текущем году, сообщили в Госжилфонде РТ. Техническая готовность домов сейчас варьируется от 14% до 58%. На объектах ведется обустройство подвалов, монтаж железобетонных панелей, инженерных систем, установка окон.
В 69-м микрорайоне Набережных Челнов строятся 4 дома, их техническая готовность составляет от 58% до 82%. В них устанавливают окна, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей.
На финишную прямую вышло строительство 40-квартирного дома по улице Молодежная, 13Б в Буинске. Его техническая готовность составляет 93%.
На 82% и 29% готовы соответственно 161-квартирный и 80-квартирный дома по улице Паратская-Рогачева Зеленодольска. В 161-квартирном доме ведутся монтаж лифтов, внутренних сетей отопления и электрики, внутренние отделочные и фасадные работы. В 80-квартирном доме производится кирпичная кладка 4-5 этажей.
В 2023 году Госжилфонд построил по всей республике 64 дома общей площадью 160,7 тыс. квадратных метров и обеспечил комфортным жильем 2966 татарстанских семей. Строительство домов позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан. Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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