В День города в Лаишеве пройдет парусная регата «Камское море» и выступит Лэйна

11 сентября в Лаишеве состоится празднование Дня города. В этот день жителей и гостей города ожидает множество крупных событий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

«Праздник состоится при условии всех ковид-требований. Для того, чтобы не сосредотачивать людей в одном месте, события пройдут на разных площадках — майдане, экстрим-парке, Соборной площади, набережной», — поделился источник.

Празднование начнется в 10 утра с открытия парусной регаты «Камское море» на набережной «Камское море», в 10.30 стартуют соревнования, в 15.30 состоится официальное закрытие соревнований.

В 11.00 откроются соревнования по автомотоспорту на Кубок главы Лаишевского района на майдане «Белые горы». В 14.00 всех желающих приглашают на открытие экстрим-парка по ул. Сайдашева, д. 4.

В 15.00 начнется работа интерактивных площадок на Соборной площади, в 16.00 там же состоится театрализованный пролог «Любимый город».

На 18.00 запланировано официальное открытие праздничного мероприятия, концерт артистов Лаишевского района на Соборной площади, в 19.00 выступит эстрадно-фольклорный ансамбль «Веселые Волгари».

«Еще одним праздничным подарком для горожан и гостей станет выступление эстрадной певицы Лэйны на Соборной площади. Исполнительница хита „Малай на белом барсе“ исполнит для поклонников свои лучшие композиции. Выступление начнется в 20.00. Через час, в 21.00, Dj Vill и МС Рамиль Цезарь приглашают всех на дискотеку», — поделился источник.

Завершится праздник праздничным салютом в 22.00 на Соборной площади.