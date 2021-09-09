В городе Лаишево состоится открытие экстрим-парка

Фото предоставлено пресс-службой Лаишевского района РТ

В ближайшую субботу, 11 сентября, в Лаишево состоится открытие нового общественного пространства — экстрим-парка, который был благоустроен в рамках третьей очереди парка по ул. Олега Кошевого. Событие будет приурочено ко Дню города, празднование которого пройдет в этот же день. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

Разработчиком общественного пространства выступила легендарная архитектурная компания Legato Storts Architecture, спроектировавшая казанский экстрим-парк «Урам», нижнекамский «Айда» и многие другие проекты по всему миру.

Экстрим-парк города Лаишево включит детский и взрослый памп-треки, скейтпарк, велосипедные и прогулочные дорожки, территорию для игр в волейбол и стритбол, детскую, а также многофункциональную площадку, зону для воркаута, амфитеатр и площадь с навесом. Здесь будет место встречи как для молодежи, так и для людей взрослого поколения.

Экстрим-парк уже очень востребован у местных жителей, жизнь тут кипит с 5 утра: лаишевцы катаются на самокатах, велосипедах, совершают утренние пробежки, занимаются скандинавской ходьбой.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что возведение парка проходило при участии всех жителей района. Специалисты и архитекторы учли все идеи и пожелания местных жителей.

«Мы проектировали этот парк со всеми жителями города Лаишево, и мы учли потребности каждого. Парк оборудован площадками для детей, здесь есть места для экстремалов, которые любят на велосипедах и самокатах совершать различные трюки. Есть места для мамочек с колясками, которые любят прогуливаться по дорожкам парка. Общественное пространство оборудовано спортплощадками и для тех людей, которые любят заниматься физкультурой и спортом. Мы сегодня уже видим, насколько этот парк востребован. Этот долгожданный и очень нужный объект для нашего города. Открытие этого парка позволит сделать жизнь наших жителей еще более комфортной и уютной», — поделился с ИА «Татар-информ» глава муниципалитета.

Возведение экстрим-парка проводилось благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и республиканской программе — «Развитие общественных пространств РТ».

В 2020 году данный проект стал победителем всероссийского конкурса, где получил грант в размере 45 млн рублей. Общая сумма финансирования проекта за 2020-2021 годы составляет 116 млн рублей.

Национальные проекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина с 2019 года. Цель нацпроекта «Жилье и городская среда» — создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни, преобразить города и поселки, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства территорий.