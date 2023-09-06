В лагере «Молодежный» прошел День ГТО для 197 детей из ДНР и ЛНР

В лагере «Молодежный» прошел День ГТО для 197 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Участникам рассказали, как правильно выполнять нормы ГТО, а также объяснили, какие преференции дают хорошие результаты выполнения комплекса упражнений.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России» по Татарстану

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане, посол ГТО Ольга Павлова провела для ребят разминку, после чего они показали свою физическую подготовку. Тем, кто проявил хорошие спортивные результаты и активность в течение всей смены, а также при сдаче нормативов, вручили дипломы. Девять лучших получили статус инструкторов ГТО.

«Своих не бросаем — это наши люди. Татарстан активно поддерживает жителей подшефных территорий — Лисичанска и Рубежного. „Единая Россия“ вместе с гуманитарными конвоями передает туда в том числе спортивный инвентарь: на днях направим экипировку для школьных уроков по бадминтону. В ближайшее время по народной программе „Единой России“ в этих городах откроются центры тестирования ГТО и секции по различным видам спорта, чтобы наши дети были сильными и здоровыми. Сегодня в лагере „Молодежный“ мы провели тестирование в рамках физкультурно-спортивного комплекса ГТО, увидели, кто и как владеет этими нормативами», — прокомментировала Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба регионального отделения Единой России по Татарстану

Она также рассказала, что в детских лагерях на территории Российской Федерации ведется активная работа по ознакомлению с разными видами спорта: дзюдо, бадминтоном, волейболом и другими дисциплинами. В планах — ремонт школ, строительство новых спортивных объектов, подготовка тренерских кадров и проведение спортивных мероприятий на территории ЛНР и ДНР.

Смена в детском лагере длится 18 дней, и на это время для ребят подготовлены не только спортивные мероприятия, но и активная культурно-развлекательная программа с ознакомительной экскурсией по Казани.

Ранее Ольга Павлова совместно с вице-премьером РТ Евгением Варакиным побывала с гуманитарной миссией в Луганской народной республике. В будущем на территории откроются центры тестирования ГТО.