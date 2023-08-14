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Павлова: Татарстан начал работу по интеграции новых территорий в российский спорт
В июне 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в структуру российского спорта. Заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в РТ Ольга Павлова побывала с гуманитарной миссией в Луганской народной республике.
Совместно с вице-премьером РТ Евгением Варакиным она осмотрела спортивные объекты.
«Работа Татарстана по интеграции новых территорий в российское спортивное пространство началась. В ближайшее время к этой работе должны подключаться все спортивные федерации республики», — подчеркнула Ольга Павлова.
Собеседница агентства подчеркнула, что руководство ДНР и ЛНР делает многое для того, чтобы в тяжелейших условиях непрекращающихся обстрелов сохранить спортивный потенциал регионов.
«Осмотрев спортивную инфраструктуру, мы обозначили направление нашей дальнейшей работы и первостепенные задачи», — резюмировала Ольга Павлова.
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