В кузбасской шахте им. Рубана обнаружен очаг возгорания

В шахте им. А. Д. Рубана в Кемеровской области, где вчера приостановили работу из-за аварийной ситуации, обнаружен очаг самовозгорания угольного пласта. Об этом со ссылкой на горноспасателей сообщает ТАСС.

«Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации», — объяснил изданию командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

Накануне сообщалось, что из-за аварийной ситуации, возникшей в шахте, на поверхность вывели 128 горняков.