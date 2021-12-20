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Ру Тат
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Происшествия
20 декабря 2021  07:38

В кузбасской шахте им. Рубана обнаружен очаг возгорания

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В шахте им. А. Д. Рубана в Кемеровской области, где вчера приостановили работу из-за аварийной ситуации, обнаружен очаг самовозгорания угольного пласта. Об этом со ссылкой на горноспасателей сообщает ТАСС.

«Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации», — объяснил изданию командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

Накануне сообщалось, что из-за аварийной ситуации, возникшей в шахте, на поверхность вывели 128 горняков.

#шахта #возгорание #эвакуация #кемеровская область
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