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Ру Тат
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Происшествия
19 декабря 2021  19:56

Горные работы на кузбасской шахте им. Рубана были временно приостановлены

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В Кемеровской области приостановили горные работы на шахте имени А. Д. Рубана, где сегодня произошла аварийная ситуация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «СУЭК-Кузбасс».

«План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена», — пояснили в компании. 

Ранее в МЧС сообщали о том, что на поверхность вывели 120 рабочих. В компании отметили, что пострадавших нет. Газовая обстановка под землей соответствует норме.

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