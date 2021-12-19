Горные работы на кузбасской шахте им. Рубана были временно приостановлены

В Кемеровской области приостановили горные работы на шахте имени А. Д. Рубана, где сегодня произошла аварийная ситуация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «СУЭК-Кузбасс».

«План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена», — пояснили в компании.

Ранее в МЧС сообщали о том, что на поверхность вывели 120 рабочих. В компании отметили, что пострадавших нет. Газовая обстановка под землей соответствует норме.