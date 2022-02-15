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Происшествия
15 февраля 2022  14:00

Путин наградил горноспасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества

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Президент России подписал указ о награждении шести горноспасателей, которые проводили работы после ЧП на шахте «Листвяжная», орденами Мужества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что награждение проводится «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». 

Пять из шести награждены орденами Мужества посмертно.

Авария произошла на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября 2021 года. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять спасателей. Пострадали более ста человек. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.

#Владимир Путин #указ #шахта
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