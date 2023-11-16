Камиль Самигуллин: Мечеть «Сулейман» станет филиалом мусульманского пансионата

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

В казанском поселке Левченко состоялось торжественное открытие мечети и мусульманского культурного центра «Сулейман». На церемонии муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал, что в новом здании будет работать филиал пансионата для мусульманских детей «Ярдэм», расположенного в селе Бурбаш Балтасинского района.

«Если кто-то ради довольства Аллаха построит мечеть или примет участие в строительстве, то Всевышний подарит ему в Раю дом, такого же образа и качества», сказал Пророк. Значит, наши мечети должны быть качественными. К тому же, наши мечети - не просто место совершения поклонения, у каждой есть особенность: в одной мечети наши дети разучивают наизусть Коран, другая мечеть помогает незрячим. А мечеть “Сулейман” станет филиалом пансионата в Балтасях», – пояснил муфтий.

По словам руководителя ДУМ РТ, сейчас в Татарстане есть все условия для изучения религии и нет необходимости ездить в другие страны. «В 350 мечетях нашей республики дается начальное образование, у нас 8 медресе, 1 институт и 1 академия», – напомнил муфтий.

муфтий Татарстана Камиль Самигуллин Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

На открытие мечети приехал мэр Казани Ильсур Метшин. «После 1000-летия Казани я сидел и ломал голову, что делать, как вернуть долги, и ко мне зашел Рамиль хазрат. Он предложил сходить в мечеть в поселке Левченко. Ее и мечетью сложно было назвать, это был коттедж с установленным над ним минаретом. Но когда зашел внутрь, увидел людей, сияющих от счастья, будучи незрячими - я понял, что я жив и здоров, получил для себя урок», – рассказал Ильсур Метшин.

Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство мечети. «Мало кто помнит, какой сложный путь прошел Ильдар хазрат (Баязитов - ред.). Для меня он пример настоящей мусульманской чести и веры. Несмотря на трудности, он не сломался. Если бы мне тогда сказали, что мы будем стоять на открытии этой мечети, я бы не поверил. Такие тяжелые были времена», – добавил мэр.

Строительство мечети шло в 2021-2023 годах. Старое здание было разобрано, вместо него возведен комплекс из мечети и культурного центра общей площадью более 1000 кв.метров. Просторный зал мечети вмещает около 300 молящихся. На втором этаже - женский зал на 80 мест. В мечети есть кабинеты, комната для омовения. В двухэтажной части комплекса расположен центр исламской культуры с учебными классами, а также столовая.

Камиля Билалова