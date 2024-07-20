В Куюках и Царево к концу 2024 года откроются новые детсады

В Пестречинском районе ведется строительство двух новых детских садов. Дошкольное учреждение на 260 мест строится в деревне Куюки. На объекте завершены работы по устройству фундамента, кладке стен, кровельные работы и установка окон. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы и устройство вентилируемого фасада, благоустройство территории.

Параллельно подводят наружные инженерные сети и проводится монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Объем финансирования составит 440 млн рублей.

Второй детский сад строится в селе Новое Шигалеево в жилом комплексе «Усадьба Царево». Он рассчитан на 340 мест. Выполнено обустройство фундамента, завершается кирпичная кладка стен. Ведутся работы по благоустройству территории. Объем финансирования составит 340 млн рублей.

Срок окончания строительства обоих учреждений — конец 2024 года.

«Строительство двух дошкольных учреждений в таких густонаселенных районах — как Царево и Куюки поможет решить проблему с очередностью в детских садах», — рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе администрации.

Строительство ведется по республиканской программе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что деревня Куюки, превратившаяся в город-спутник Казани, столкнулась с нехваткой мест в единственной школе и очередностью в детсады. Пристрой к лицею «Алгоритм» в Куюках сдадут к 1 сентября.