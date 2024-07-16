Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пристрой к лицею «Алгоритм» в Куюках сдадут к 1 сентября
Пристрой к действующему лицею «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района будет сдан к 1 сентября. Дополнительный корпус состоит из 4 этажей и рассчитан для начальной школы на 618 мест. Готовность объекта составляет 85%. Строительные работы сегодня проинспектировал руководитель района Раис Сулейманов.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, пристрой выполнен в том же архитектурном стиле, что и основное здание. В дополнительном корпусе будет свой пищеблок, интерактивный зал, учебные кабинеты, кабинеты психолога и многое другое.
По словам директора образовательного учреждения Ларисы Глибиной, на сегодняшний день в школе набраны 14 первых классов, а это более 400 детей. «Заявления еще поступают. Мы принимаем всех проживающих в данном поселении. Вопрос потребности педагогических кадров для начальной школы решен — все набранные классы обеспечены учителями», — отметила руководитель учреждения.
Объект строится по национальному проекту «Образование». Объем финансирования составит 519 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что деревня Куюки, превратившаяся в город-спутник Казани, столкнулась с нехваткой мест в единственной школе. В ней учится вдвое больше детей, чем изначально планировалось. Подробнее читайте в статье: Резервные места и доставка до школ Казани: какое решение нашли для первоклашек из Куюков.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»