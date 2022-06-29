В Куюках благоустроена детская площадка и подготовлено место для будущей парковки

В деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана прошла акция по благоустройству и очистке территории новой детской площадки на улице Дачная. На объект вышли сотрудники лицея «Алгоритм», детских садов «Сказка» и «Золотая Рыбка» — в общей сложности более 30 человек.

По просьбе жителей деревни на площадку был завезен новый песок, выровнено покрытие; также подготовлено место для организации будущей парковки.

Активисты скосили траву на территории площадки и вокруг нее, собрали и утилизировали мусор, обновили песок в детских игровых зонах.

Новое общественное пространство было открыто по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в конце прошлого года. Площадку оборудовали детским спортивным и игровым комплексом, качалкой на пружине «Кабриолет», дорожкой «Малый квадрат», рукоходом «Зигзаг» и другими элементами.

«В процессе эксплуатации возникли моменты, которые необходимо было устранить. Также местные жители попросили оборудовать навес на объекте, посадить деревья, почистить канаву вдоль дороги, которая также проходит вдоль площадки, чтобы ее не затапливало после обильных ливней, а также весной и осенью», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.