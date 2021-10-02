Четыре детские площадки откроются в Пестречинском районе РТ в конце ноября

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ

В четырех населенных пунктах Пестречинского района Татарстана ведется строительство детских площадок. Новые общественные пространства появятся в деревнях Куюки, Званка, селах Уланово и Старое Шигалеево по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сейчас ведутся земляные работы, завезли песок. Осуществляется поставка материалов. Установка площадок планируется до 30 ноября», — уточнил источник.

Набор игровых элементов для каждой детской площадки определялся индивидуально.

В Старом Шигалеево также ожидается поставка 15 элементов игрового оборудования — среди них тренажеры, теннисный стол, двойной турник, стенка для перелезания, детский игровой комплекс, качалка-балансир, качели на деревянных стойках и многое другое.

В Званке ожидается поставка дивана на металлических ножках, комплекс из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец, карусели с рулем.

В Уланово появится гандбольные ворота, стойки волейбольные, качели на металлических стойках «Гнездо», двойной турник, 3D-забор, покрытие из речного песка. Площадку в Куюках оборудуют детским спортивным и игровым комплексом, качалкой на пружине «Кабриолет», дорожкой «Малый квадрат», рукоходом «Зигзаг» и другие элементы.

На строительство каждой площадки выделено более 2,8 млн рублей.