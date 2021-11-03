В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого власти Курской области продлили нерабочие дни, введенные из-за ситуации c Covid-19, до 12 ноября.

«Все ранее введенные ограничения сохраняются <...> Вузы и ссузы продолжат дистанционное обучение. По решению оперштаба ученики 9-х и 11-х классов вернутся в школы, для остальных сохранится обучение на дистанте», — говорится в сообщении областной администрации.

Режим нерабочих дней в регионе был введен с 25 октября по 7 ноября. В этот период рестораны, кафе и другие предприятия общепита могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Также закрыты все непродовольственные магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости, организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки.

Осенние каникулы также начались на неделю раньше — с 21 октября. С 30 октября по 3 ноября школы находились на дистанционном обучении.

Напомним, из-за ухудшения ситуации по Covid-19 Президент России Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут самостоятельно продлить жесткие антиковидные ограничения исходя из эпидобстановки.