В Курске отчитались о подготовке 600 человек для добровольной дружины

В Курске создана добровольная народная дружина (ДНД) «Реzерv» («Резерв» — прим. Т-и), необходимую подготовку проходят свыше 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«<…> подано заявок на вступление в ДНД более 600. Все они проходят профпроверку. Среди них 100 сотрудников администрации города, 219 — студенты вузов, 200 — сотрудники ЧОП[ов] и 60 — неравнодушные горожане», — отметили в мэрии.

Командиром дружины стал ветеран 6-го отряда специального назначения «Витязь» (ныне 604-й центр специального назначения «Витязь» — прим. Т-и) Сергей Евдокимов.

Сейчас дружинники проходят обучение: в лесной зоне они осваивают военно-тактическую и медицинскую подготовку, разные виды оружия, учатся спасать раненых и уничтожать противника (пока условного).

После отбора и завершения подготовки добровольцы будут помогать правоохранителям обеспечивать порядок в городе и принимать участие в патрулировании. «<…> на приграничные территории никто из них не отправится», — заверили в мэрии Курска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу мая в Белгородской области были созданы семь батальонов территориальной обороны. Впрочем, на тот момент они не были вооружены.