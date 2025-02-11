В культурном центре «Сайдаш» пройдет литературно-музыкальный вечер «Әниемнең җылы кочагы»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В рамках проекта «Әниемнең җылы кочагы» («В теплых объятиях мамы») в культурном центре «Сайдаш» в Казани состоится литературно-музыкальный вечер с участием героев одноименной телевизионной передачи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заслуженная артистка Татарстана, учредитель некоммерческой автономной организации «Моя семья – Минем гаиләм», автор и продюсер проекта «Әниемнең җылы кочагы» («В теплых объятиях мамы») Лилия Муллагалиева.

Передача выходит каждую неделю на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

«Зритель, сидящий у экрана – один, а в концертный зал приходит совсем другой. У нас уже снято более 150 выпусков, свыше 300 героев. Поэтому на литературно-музыкальном вечере хотели бы представить их зрителю, еще раз поговорить о семейных ценностях, посмотреть вместе отрывки из передач и подчеркнуть величие наших матерей», – заявила артистка.

Первый литературно-музыкальный вечер «В теплых объятиях мамы» прошел 2 декабря 2024 года в культурном центре «Чулпан». Следующий концерт состоится 27 февраля в КЦ «Сайдаш». Вечер будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.

«Мы сделали билеты доступными, [они стоят] всего 500 рублей. Мы так решили, чтобы как можно больше людей смогли прийти, чтобы аудитория нашей передачи стала шире, чтобы они могли увидеть и пообщаться с героями наших передач», – отметила Лилия Муллагалиева.

В концерте примут участие народные артисты Республики Татарстан Фердинанд Салахов, Башира Насырова, Резеда Шарафиева, писатель, заслуженный работник культуры России Фоат Галимуллин, народный артист Татарстана Асхат Хисматов и другие.

Авторы проекта планируют в 2025 году проводить такие вечера каждые два месяца.

Камиля Билалова