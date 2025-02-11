Лилия Муллагалиева: Передача «Әниемнең җылы кочагы» через 15 –20 лет будет очень нужной

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заслуженная артистка Татарстана, учредитель некоммерческой автономной организации «Моя семья – Минем гаиләм», автор и продюсер проекта «Әниемнең җылы кочагы» («В теплых объятиях мамы») Лилия Муллагалиева рассказала, что эта передача создается с прицелом на будущее и что со временем программа станет нужной и важной для будущих поколений. Своим мнением она поделилась на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проекту.

«В теплых объятиях мамы» – еженедельная передача, которая с 2021 года выходит на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета». «Концепцию программы мы продумали так, чтобы известные люди, личности, которых знают и любят телезрители, могли рассказать не только о себе, но и о своих родителях, близких, своей семье, о том, как прошло их детство, как их воспитывали, могли поделиться воспоминаниями. Это место, где человек может открыто поговорить о воспитании, семейных ценностях», – пояснила автор.

Одной из важных целей программы Лилия Муллагалиева считает возможность запечатлеть для истории как можно больше таких людей. «Многие из них росли в самой обычной деревне, их детство пришлось на тяжелые годы войны, однако о нем они рассказывают как о самом счастливом времени. Их любовь к жизни, умение видеть красоту, их стойкость в будущем станут примером для молодого поколения. Ценность этой передачи сегодня, возможно, не так очевидна, но через 15–20 лет ее выпуски будут очень нужными», – уверена артистка.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Она также отметила, что при сохранении хронометража в 48 минут авторы решили уменьшить количество героев с четырех до трех. Это было сделано, чтобы герои могли полноценно раскрыться, чтобы зрители могли узнать о них еще больше, проникнуться их историей.

«Мы не ограничиваемся только Татарстаном, выезжаем в другие регионы, республики, Москву, потому что хотим как можно больше сделать передач с нашими известными личностями, деятелями, которые имеют татарские корни и служат татарскому миру, татарскому народу», – добавила директор проекта «Әниемнең җылы кочагы» Гульнара Хафизова.

Среди героев передачи – народный артист России Ренат Ибрагимов, легендарный кардиохирург Ренат Акчурин, актер Камиль Ларин и другие.

«Наша передача готовится при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Поэтому нашей задачей было выбирать, во-первых, героев, которые могут показать пример красивой, стройной разговорной речи на татарском языке, а также имеющих богатую, пронзительную историю, которые могут воспитать зрителя», – подчеркнула автор проекта.

Камиля Билалова