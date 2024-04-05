В Кукморе вышел первый номер газеты «Вамыш» на удмуртском

Фото: газета «Хезмәт даны»

Сегодня в Кукморе вышел из печати первый номер издания «Вамыш» — версии на удмуртском языке местной районной газеты «Хезмәт даны» («Трудовая слава»). Об этом сообщает само издание.

«С сегодняшнего дня начинается новая веха в истории нашей газеты: она стала издаваться и на удмуртском языке. Это ценный подарок для удмуртского народа, который составляет 12,6% населения нашего района», — заметила главный редактор издания Эльвира Миннахметова.

Фото: газета «Хезмәт даны»

«„Вамыш“ в переводе с удмуртского языка означает „шаг“. Шагай смело и уверенно, „Вамыш“! В добрый час!» — пожелала она.

По случаю выхода первого номера газеты «Вамыш» в гостях у кукморской редакции побывал удмуртский народный ансамбль «Сактон».

Газета «Хезмәт даны» издается на татарском языке и дублируется на русском под названием «Трудовая слава». Включающее 12 полос издание выходит по пятницам один раз в неделю. Удмуртскоязычная версия дублируется с русскоязычной, которая состоит из восьми полос. Сейчас общий тираж газеты достигает 4090 экземпляров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Кукмора могут подписаться на газету «Вамыш» на удмуртском языке.