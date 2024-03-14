Жители Кукмор смогут подписаться на газету «ВАМЫШ» на удмуртском языке

С понедельника 18 марта жители удмуртских сел смогут оформить подписку на журнал «ВАМЫШ». Причем сотрудники редакции будут приезжать непосредственно в деревни.

Уточняется, что с апреля данную газету будут издавать в Кукморской редакции газеты «Хезмет даны» на удмуртском языке.

Отметим, что газету издают на татарском языке «Хезмәт даны» и дублируют на русский «Трудовая слава». Выходит номер один раз в неделю (по пятницам, 12 полос). Удмуртская газета будет дублироваться с русской (8 полос).

На данный момент общий тираж газеты составляет 4 090 экземпляров.

«Остается совсем немного времени, и мы объявляем о начале подписной кампании на удмуртскую газету „ВАМЫШ“. Стоимость альтернативной подписки на один месяц составляет 85 рублей. Альтернативно пока можно подписаться только на 3 месяца за 255 рублей. Со второго полугодия уже можно будет подписаться через почтовые отделения. С понедельника 18 марта сотрудники редакции будут выезжать в удмуртские деревни с подпиской на „ВАМЫШ“. О времени и месте встречи будет заранее объявлено через наши социальные сети и группы Вотсап жителей деревень. Жителей Кукмора, желающих подписаться на „ВАМЫШ“, мы ждем у нас в редакции по адресу: город Кукмор, улица Октябрьская, дом 4», — рассказала главный редактор газеты Эльвира Миннахметова.

фото: «Татмедиа»