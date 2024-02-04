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В Кукморе почти за 91 млн рублей построят лыжно-роллерную трассу
На строительство лыжно-роллерной трассы в Кукморе планируется направить более 91,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что длина трассы составит 1661 метр и что она будет иметь 35 углов поворота. Движение предусмотрено только в одну сторону. Дорожная одежда окажется выполнена из плотного асфальтобетона.
Ширина основной части трассы будет равняться 4,5 метра, а обочины — 0,5 метра. Помимо прочего, запланировано обустройство тротуара. Будут установлены бортовые камни, стальные дорожные ограждения и перила.
Трасса должна пройти у подножья Кукморской горы, почти по берегу реки Нурминки (в 9-10 метрах от нее). Для ее возведения придется полностью или частично изъять несколько земельных участков, которые попадут в полосу отвода.
На территории, которая отведена для размещения трассы, нет никаких объектов, поэтому строителям не надо будет ничего сносить. Впрочем, им всё же предстоит перенести ЛЭП.
В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Необходимые для строительства средства поступят из республиканского бюджета.
Заявки принимаются до 12 февраля, подрядчика определят 14 февраля. От исполнителя потребуется сразу после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 15 января будущего, 2025 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кукморе более чем за полмиллиарда возведут здание для начальных классов средней школы.
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