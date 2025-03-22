В Кукморе открылась фотовыставка «Отец героя»

Фото предоставлено Алсу Салахутдиновой

В Кукморском Доме культуры представили республиканскую передвижную фотовыставку «Отец героя», посвященную отцам участников спецоперации. Этот проект является продолжением выставки «Мамы героев Татарстана» и призван напомнить о стойкости и мужестве семей военнослужащих.

В числе представленных портретов — Ильсур Кашапов и Марат Измайлов, чьи сыновья отдали жизнь, исполняя воинский долг, и посмертно были награждены орденом Мужества.

«Ильмир с самого детства мечтал о военной службе. Он всегда был в первых рядах, выделялся активностью. Еще в школьные годы на военно-патриотических сборах был командиром», — вспоминает отец героя Ильсур Кашапов.

Раушания Измайлова, мама Айнура Измайлова, также поделилась воспоминаниями о сыне.

«Айнур любил спорт, занимался самбо, татарской борьбой. Он был целеустремленным, учился в Казанском высшем танковом командном училище, а с первого дня спецоперации отправился на передовую. К сожалению, его жизнь была коротка... Спасибо, что помните о моем сыне», – сказала она.

Фото предоставлено Алсу Салахутдиновой

В Кукморском районе уделяют особое внимание поддержке семей участников СВО, оказывая необходимую помощь.

«Мы стараемся всегда быть на связи с родными и близкими бойцов. Если нужна поддержка, администрация района найдет решение. Многим уже помогли с доставкой дров, сена», — отметил глава Кукморского района Сергей Дмитриев.

Выставка «Отец героя» — не только дань уважения погибшим военнослужащим, но и часть патриотического воспитания молодежи.

«Я горжусь этими людьми. Они сильные, настоящие герои. Но их, конечно, очень жалко... Дома их ждут родители, жены, дети», — поделился впечатлениями ученик 9-го класса Радмир Бикбулатов.

Выставка включает около 50 фотографий отцов погибших военнослужащих из разных районов Татарстана. В течение года экспозиция будет представлена в разных городах республики, напоминая о подвиге героев и их семей.

Фото предоставлено Алсу Салахутдиновой

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.