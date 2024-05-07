В Кукморе началось строительство соципотечного дома с индивидуальным отоплением

Фото: Госжилфонд при Раисе РТ

В Кукморе началось строительство 24-квартирного соципотечного дома с индивидуальным отоплением. Дом возводится за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Четырехэтажная одноподъездная новостройка расположится по улице Железнодорожная, 14. Свои жилищные условия в ней смогут улучшить участники программ Госжилфонда.

Всего в доме предусмотрено 16 однокомнатных, 4 двухкомнатные и 4 трехкомнатные квартиры. Их общая площадь составит 1,2 тыс. кв.м. Все квартиры будут сдаваться в чистовой отделке. В них будут установлены двухконтурные котлы отопления, газовые плиты, сантехника, счетчики учета воды, газа и электроэнергии, газоанализаторы.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м. План по вводу жилья на текущий год выполнен на 52,6%.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2023 году через Госжилфонд свои жилищные условия улучшили около трех тысяч татарстанских семей. Это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».