Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кукморе дети бойцов СВО получили ранцы к 1 сентября
В Кукморе прошла акция «Помоги собраться в школу», охватившая будущих первоклассников, чьи отцы сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, многодетные семьи и семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участники этой благотворительной инициативы раздавали специально подготовленные рюкзаки, наполненные канцтоварами, чтобы помочь детям подготовиться к новому учебному году.
Эта акция стала светлым примером добра и внимания к тем, кто находится в трудном положении. Раздаваемые рюкзаки не только были полезным подарком, но и символом теплоты и поддержки со стороны общества.
«В этом году подарки получат 26 ребят. Рюкзаки хорошие, красивые, ортопедические. Они наполнены самыми необходимым канцелярскими товарами, чтобы ребята смогли успешно начать учебный год», — рассказал начальник Управления образования Ильфат Ахмадуллин.
«Сейчас каждый может себе рюкзак купить, но это очень приятно, когда район, когда вот не забывают о тех, кому нужна эта помощь, кто нуждается во внимании. Даже не в помощи, а во внимании», — отметила мама первоклассника Гульзия Хисматуллина.
Кроме рюкзаков еще 137 ребят, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, получат папки с канцелярскими товарами.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»