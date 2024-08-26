В Кукморе дети бойцов СВО получили ранцы к 1 сентября

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморе прошла акция «Помоги собраться в школу», охватившая будущих первоклассников, чьи отцы сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, многодетные семьи и семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участники этой благотворительной инициативы раздавали специально подготовленные рюкзаки, наполненные канцтоварами, чтобы помочь детям подготовиться к новому учебному году.

Эта акция стала светлым примером добра и внимания к тем, кто находится в трудном положении. Раздаваемые рюкзаки не только были полезным подарком, но и символом теплоты и поддержки со стороны общества.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«В этом году подарки получат 26 ребят. Рюкзаки хорошие, красивые, ортопедические. Они наполнены самыми необходимым канцелярскими товарами, чтобы ребята смогли успешно начать учебный год», — рассказал начальник Управления образования Ильфат Ахмадуллин.

«Сейчас каждый может себе рюкзак купить, но это очень приятно, когда район, когда вот не забывают о тех, кому нужна эта помощь, кто нуждается во внимании. Даже не в помощи, а во внимании», — отметила мама первоклассника Гульзия Хисматуллина.

Кроме рюкзаков еще 137 ребят, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, получат папки с канцелярскими товарами.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру