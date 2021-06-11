В Кукморе батыру Сабантуя впервые вручат барана и коня

В Кукморе абсолютный батыр Сабантуя впервые получит барана и коня. Праздник плуга развернется 13 июня на поляне возле деревни Киндеркуль, пишет газета «Трудовая слава».

Замруководителя исполкома Кукморского района РТ по соцвопросам Айгуль Ахметшина отметила, что на майдане будут бороться не только мужчины — запланирован турнир среди подростков и женщин.

Кроме того, на площадке будут расположены подворья, украшенные в национальном стиле. Еще одной изюминкой станет «Уголок свахи», который организует клуб знакомств.

«Так как демография у нас сейчас тема актуальная, то решили обустроить площадку для знакомств. Она будет называться „Димче почмагы“ („Уголок свахи“)», — пояснили в администрации.

Хедлайнером концертной программы станет ученик Салавата Фатхутдинова — исполнитель татарских песен собственного сочинения Рифат Зарипов. Также выступят артисты и коллективы Кукморского района, лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Начало праздника запланировано на 10 часов утра. В день празднования Сабантуя автобусы будут ездить по спецмаршруту. Семь рейсов выйдут на маршрут «Железнодорожный вокзал — д. Киндеркуль». Первый из них отправится от железнодорожного вокзала в 9.50.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Лаишевском районе Татарстана батыр получит ключи от автомобиля.