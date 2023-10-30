В Крыму система ПВО уничтожила восемь украинских ракет

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Крыма восемь украинских ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами "Storm Shadow" по объектам на полуострове Крым», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны рассказали о том, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма были уничтожены 36 украинских беспилотников.