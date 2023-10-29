Ночью силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем

В Минобороны рассказали о том, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма были уничтожены 36 украинских беспилотников.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне мы сообщали, что четыре беспилотника сбили над территорией Орловской области и еще два над территорией Тульской области.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.