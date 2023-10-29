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Ночью силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем
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В Минобороны рассказали о том, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма были уничтожены 36 украинских беспилотников.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Накануне мы сообщали, что четыре беспилотника сбили над территорией Орловской области и еще два над территорией Тульской области.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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