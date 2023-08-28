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В Крыму ПВО сбила два украинских разведывательных дрона
На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два украинских беспилотника, сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
В свою очередь в оборонном ведомстве отметили, что сегодня в районе 10.30 два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым.
«Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», – отметил Аксенов в своем Telegram-канале.
Также сегодня в подмосковных Люберцах сбили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь в оборонном ведомстве страны заявили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа была пресечена силами ПВО.
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