В Крыму призвали признать творчество артистов-иноагентов народным

Основатели крымского проекта «Песня на войне» предлагают признать творчество артистов, которых в России внесли в список иностранных агентов, народным. Так созданные ими произведения не придется изымать из культурного пространства, пояснил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков.

Народным предлагается сделать творчество артистов, «которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов», отметил Крючков.

«Считаем целесообразным рассмотреть данную инициативу на законодательном уровне. Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста, из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов», – цитирует его РИА Новости.

Отметим, что «Песня на войне» — это совместный проект «Радио «Крым», «СМИ2» и радио «Точка», который знакомит слушателей с фронтовой музыкой и поэзией специальной военной операции.

Напомним, последний раз список иноагентов пополнялся на прошлой неделе – в него внесли в том числе блогера Николая Соболева*, ранее иноагентом стал лидер группы Little Big Илья Прусикин* и другие.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.