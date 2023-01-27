Минюст включил в список иноагентов лидера Little Big и представителя Далай-ламы

Министерство юстиции РФ вновь расширило реестр иностранных агентов. В частности, в него включены лидер группы Little Big Илья Прусикин*, выступающий под псевдонимом Ильич*, и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*.

Кроме того, иностранными агентами объявлены поэтесса, акционистка и феминистка Дарья Серенко*, руководящая организацией «Феминистское антивоенное сопротивление»**, прежде также признанной иноагентом, журналист Фидель Агумава*, публиковавшийся в прошлом году в газете Moscow Times, и активист Рафис Кашапов*.

Помимо этого, в реестр иностранных агентов включены ООО «Философия ненасилия»** и Фонд развития цифровых прав**, учрежденные политологом Андреем Колесниковым* и общественной организацией «Роскомсвобода»**, которые были объявлены иноагентами ранее.

Upd (22.13): Илье Прусикину* вменяется то, что он «получал поддержку от иностранных источников», давал концерты в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине и «распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти».

Об Эрдни-Басане Омбадыкове* сказано, что он «высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины» и является при этом гражданином США.

Про Дарью Серенко* говорится, что она «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности лица, признанного иностранным агентом». Упомянуто и то, что она «пропагандировала ЛГБТ-отношения» и руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением»**.

В качестве основания для включения в реестр иноагентов Фиделя Агумавы* упомянуто, что он высказывался против специальной военной операции на Украине и «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений», работая при этом журналистом иностранного издания.

О Рафисе Кашапове* сказано, что он призывал к нарушению законодательства РФ, борьбе с действующей государственной властью РФ, высказывался против специальной военной операции на Украине и выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

**Организация внесена в реестр иноагентов.