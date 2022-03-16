В Крыму могут вновь начать производить рис

Крым может вернуться к производству риса после восстановления Северо-Крымского канала, заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Он отметил, что этот бизнес всегда был востребован.

«Для региона это колоссальная возможность, мы можем опять вернуться к производству риса, это был традиционный и высокорентабельный бизнес», – объяснил Константинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ собирается поддержать аграриев, строителей и бизнес в условиях ограничений.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.