В Крыму из-за высокой смертности от коронавируса перегружены морги

Из-за большого числа летальных исходов от коронавирусной инфекции на полуострове Крым патологоанатомические отделения сильно перегружены. В данный момент республиканский Минздрав ищет способы разгрузить морги, заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

«К сожалению, в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму отмечается рост смертности, поэтому, соответственно, увеличивается нагрузка на все отделения судебно-медицинской экспертизы и на патологоанатомические отделения. Что касается отделения морга на улице Речной, то сегодня прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие и производить хранение умерших в надлежащем состоянии», — рассказал руководитель ведомства.

С начала пандемии в Крыму от осложнений после заражения коронавирусом скончались более 2,8 тысяч человек. За минувшие сутки умерло 13 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь с установят блокпосты для проверки QR-кодов.