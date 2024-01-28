news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 января 2024 10:47

В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» стартовала новая смена для ребят из ЛНР

Скопировать ссылку
В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» стартовала новая смена для ребят из ЛНР
Фото: t.me/selet_akbars_foros/1126

В Крыму, в молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» стартовала смена с участниками из ЛНР при поддержке Правительства Татарстана. До 3 февраля здесь будут проводиться «Народные игры ГТО 2024».

Всего в смене принимают участие 74 спортсмена из Лисичанска и Рубежного — они выступят в разных видах соревновательной программы: беге, подтягивании, прыжках, гибкости и других нормативах комплекса.

«Цель игр ГТО повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья школьников, гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации к ведению здорового образа жизни», — отмечается в телеграм-канале молодежного центра.

Для ребят также подготовили насыщенную культурную и развлекательную программу, которая включает экскурсии, изучение истории ГТО, квиз, интеллектуальные игры и творческие вечера.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2