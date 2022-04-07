В Крым доставили новую партию гуманитарной помощи из Татарстана

Еще более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донбасса привезли в Крым из Татарстана. Делегацию республики возглавил вице-премьер — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в Москве.

Акция состоялась по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Груз доставили самолетом Минобороны РФ с разрешения и при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил России. Представители МЧС РФ передадут гуманитарную помощь нуждающимся.

В основном это продукты и предметы первой необходимости. Груз собирали жители трех городов Татарстана — Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Кроме того, Ахметшин традиционно пообщался с военнослужащими из Татарстана, которые служат в Крыму. С учетом внешнеполитической ситуации фото и видео со встречи было решено не выкладывать в Сеть, уточнили в полпредстве.

Ранее делегация республики в Севастополе передала 65 тонн гуманитарной помощи, собранной тремя муниципальными районами РТ — Актанышским, Алексеевским и Тетюшским, о чем сообщал «Татар-информ».