В круизный сезон Елабуга приняла рекордное количество теплоходов

В октябре в Елабуге завершился теплоходный сезон. В этом году сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли рекордное количество круизных теплоходов — 190, на борту которых в город прибыли почти 34 тыс. гостей.

«Это рекордное количество теплоходов вообще за весь период, что музей-заповедник организует прием теплоходов — с 2003 года», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела музея-заповедника Евгения Поликарпова.

Открытие юбилейного, двадцатого сезона речной туристической навигации в Елабуге состоялось 2 мая, когда к берегу причалили сразу пять теплоходов. Последний теплоход 2022 года прибыл 1 октября. Все лето гостей встречали с песнями и чак-чаком, подтверждая девиз «Елабуга — открытый город, где вас всегда ждут!».

По воде в Елабугу прибывали туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Волгограда, Новосибирска и даже Сахалина.

Отдыхающие путешествовали на теплоходах «Николай Гоголь», «Козьма Минин», «Александр Радищев», «Сергей Кучкин», «Владимир Маяковский», «Хирург Разумовский», «Михаил Фрунзе», «Лев Толстой», «Алексей Толстой», «Михаил Кутузов», «Принцесса Аннабелла», «Григорий Пирогов», «Александр Фадеев», «Россия», «Санкт-Петербург» и многих других.

Наибольшей популярностью у гостей пользовались тур «Елабуга заповедная» с посещением Дома-музея И. И. Шишкина, Музея-усадьбы Н. А. Дуровой, Музея уездной медицины имени В. М. Бехтерева, музеев М. И. Цветаевой, и маршрут «Цветаевская Елабуга».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и локдауна туристический сезон начался позже обычного, первый теплоход прибыл в Елабугу 24 июня. В общей сложности в 2020 году Елабужский государственный музей-заповедник встретил 75 судов.

В 2021 году сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника встретили 176 теплоходов, на борту которых в Елабугу прибыли более 25 тыс. туристов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что курсирующий по Каме речной трамвайчик завершил навигацию.