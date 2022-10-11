Курсирующий по Каме речной трамвайчик завершил навигацию

Теплоход М-8, соединивший пассажирским сообщением крупные города — Елабугу, Набережные Челны и Нижнекамск, завершил навигацию в этом году. Сегодня он вышел в последний рей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

«Речной трамвайчик можно использовать и как прогулочный, и как средство транспортировки. На нем совершают поездки те, кто хочет разнообразить свой маршрут в направлении пунктов, указанных в его графике. Если я не хочу ехать из Челнов или до Нижнекамска на машине, я могу спокойно отравится на речном трамвайчике вместе с семьей. В маршруте судна несколько населенных пунктов, в том числе крупные — Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга», — сообщила руководитель пресс-службы ЕМР Екатерина Сайбель.

На рейс речной трамвайчик вышел 24 июня. Отправление теплохода проходило по следующему расписанию: 6.20 — Набережные Челны, 7.55 — Вишневка, 8.20 — Елабуга, 9.05 — Нижнекамск, 9.35 — Сентяк, 10.05 — Котловка, 10.35 — Свиногорье, 11.05 — Грахань. В этом году из-за низкого уровня воды теплоход изменил место посадки и высадки пассажиров в селе Грахань.

«У жителей этих населенных пунктов трамвайчие пользуется большой популярностью, поскольку выполняет социальную функцию — перевозку и позволяет насладиться водными видами, Танаевским лесом и прибрежной полосой», — рассказали в пресс-службе.