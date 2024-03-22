В «Крокус сити холле» в Подмосковье, где произошла стрельба, начался пожар

В подмосковном «Крокус сити холле» после стрельбы начался пожар. СМИ публикуют кадры со столбами черного дыма, поднимающегося над зданием.

Как сообщает РИА Новости, стрельба могла вестись из автомата. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется.

Ранее мы сообщали, что перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. В результате пострадали несколько человек.