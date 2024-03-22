Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Крокус сити холле» в Подмосковье, где произошла стрельба, начался пожар
В подмосковном «Крокус сити холле» после стрельбы начался пожар. СМИ публикуют кадры со столбами черного дыма, поднимающегося над зданием.
Как сообщает РИА Новости, стрельба могла вестись из автомата. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется.
Ранее мы сообщали, что перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. В результате пострадали несколько человек.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников