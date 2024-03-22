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Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье
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В торговом центре «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла стрельба, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
СМИ сообщают, что ЧП произошло перед началом концерта группы «Пикник».
По данным РИА Новости, стрельбу открыли три человека в камуфляже.
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