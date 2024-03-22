news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 марта 2024 20:29

Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Скопировать ссылку

В торговом центре «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла стрельба, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

СМИ сообщают, что ЧП произошло перед началом концерта группы «Пикник».

По данным РИА Новости, стрельбу открыли три человека в камуфляже.

#стрельба в москве
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2